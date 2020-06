Gründliche Handhygiene das A und O

So waschen wir unsere Hände richtig!“ Das steht groß auf einem Aushang vor den WC-Räumen. Als ob es die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Ladenburg nicht längst wüssten. Denn in den Wochen nach den Pfingstferien haben sie sich intensiv vorbereitet. Jetzt ist die Zeit des „rollierenden Systems“ und der Notgruppen aber vorbei: Einen Monat vor den Sommerferien beginnt am heutigen Montag, 29. Juni, für alle Grundschüler im Land die Phase des „Regelbetriebs unter Pandemie-Bedingungen“.

Einbahnwege ausgeschildert

An der ALS sind es 126 Mädchen und Jungen. Ab 7.45 Uhr erscheinen sie klassenweise jeweils im viertelstündigen Rhythmus zum Unterrichtsbeginn. Es gibt ausgeschilderte Einbahnwege im Schulgebäude mit einer Treppe nach oben und einer anderen hinab. „Wir haben das eingehend besprochen und eingeübt“, betont ALS-Schulleiter Andreas Zuschlag.

Gründliche Hygiene ist mehr denn je das A und O. Denn Abstandsgebote sind aufgehoben. „Das ist der Knackpunkt“, sagt der Rektor. Für ihn ist es eine zwiespältige Angelegenheit: „Wir freuen wir uns, dass die Schule wieder voll umfänglich startet.“ Auf Singen in Musik und Sportunterricht müsse wegen des Ansteckungsrisikos allerdings verzichtet werden.

„Das Virus ist ja nicht weg“, verdeutlicht Zuschlag. Deshalb: Wer eine Ansteckung befürchte, dürfe seinen Nachwuchs ohne weitere Begründung zuhause lassen. Bisher sei es jedoch an der ALS nur ein Kind, das nicht zum Unterricht erscheine. „Daran sieht man auch, wie wichtig den Eltern die Anwesenheit ihrer Kinder an der Schule ist“, so Zuschlag. Er fühlt sich bestätigt: „Der persönliche Austausch ist durch welche Form von Homeschooling auch immer nicht zu ersetzen.“

Gleichwohl habe das Kollegium die „Klaviatur des Unterrichts für zuhause komplett durchgespielt“. Doch vom persönlichen Bringen der Aufgaben bis hin zu Onlinechats und Lehrvideos im Internet: „Wir haben einen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass die Aufgaben auch kontrolliert werden“, erklärt Zuschlag und freut sich, dass die ALS-Elternschaft mit dem Angebot „sehr zufrieden gewesen“ sei. Enttäuscht habe viele jedoch die Form der Schulöffnung nach Pfingsten, weil es zu wenig Betreuungszeit gegeben habe.

Hilfreicher erscheinen allen die jüngsten Vorgaben des Kultusministeriums, die umzusetzen sind, so gut es geht. „Wir haben dabei großes Glück, weil wir einen relativ geringen Anteil an Kolleginnen haben, die zur Risikogruppe gehören“, sagt Zuschlag. Das sei an manchen Schulen wohl anders, auch wenn inzwischen ein Attest erforderlich sei, um sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Zuschlag findet jedoch, die Lehrerschaft habe es „verantwortungsvoll gestaltet, sich selbst einzuordnen, nachdem die anfängliche Unsicherheit vorüber war“.

So getrennt wie möglich

Zum Schutz der Schüler gilt es jetzt, Klassen möglichst getrennt voneinander zu halten. An der ALS sind deshalb Unterricht und Pausen zeitversetzt organisiert. Immer nur eine Klassenstufe befindet sich im Hof. Dort sind jeweils a- und b-Klassen voneinander getrennt. Dass auch dieselben beiden Pädagogen unterrichten, sei nicht ganz durchgängig hinzubekommen, räumt Zuschlag in der Gewissheit ein, dass es sich um Regeln handelt, die die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen.

