Grüne gegen weitere Container

„Da wird wieder für die nächsten 20, 30 Jahre ein Provisorium geplant“, sagt Fadime Tuncer und meint die Unterkünfte am Schriesheimer Wiesenweg. Bereits vor Jahrzehnten sei hier eine Lösung mit vorläufigem Charakter geschaffen worden, die so im Gemeinderat niemand gewollt habe. Immer wieder gab es damals Beschwerden über die „Hollandhäuser“, mit Brettern verkleidete Wohnwagen, die erst vor wenigen Jahren der jetzigen Containerbebauung wichen. Was die Grünen-Stadträtin nun aufregt, ist der Plan der Verwaltung, an dieser Stelle weitere Container aufzustellen, um Raum für 48 Obdachlose zu schaffen.

Tuncer hält das nicht für eine „zukunftsweisende Unterbringung“, sieht viel Konfliktpotenzial in dem Nebeneinander von schwer integrierbaren Obdachlosen, Jugendlichen und Sportveranstaltungen – eine Argumentation, die sie in ähnlicher Form bereits in der letzten Gemeinderatsfragestunde vorbrachte und nun als Antrag ihren Ratskollegen und Bürgermeister Hansjörg Höfer vorlegt. Grundgedanke ist, die Findungskommission, die bereits in Sachen Flüchtlingsunterkünfte tätig war, auch nach Obdachlosen-Unterkünften suchen zu lassen.

Das Gremium, dem zwei Mitglieder jeder Fraktion, Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister angehören, soll Alternativen untersuchen ebenso wie mögliche „Kooperationspartner“, beispielsweise soziale Einrichtungen wie Talhof oder Wichernheim.