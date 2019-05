Grüne Welle auch in der Region

Heddesheim war am schnellsten: Als erste Gemeinde im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe wurde von dort weit vor 20 Uhr das örtliche Ergebnis der Europawahl gemeldet. Die letzten waren, wie beim Urnengang 2014, die Ladenburger nach 22 Uhr. Doch in beiden Kommunen war es wie überall in der Region: Die Grünen sind die großen Gewinner.

Edingen-Neckarhausen: In der Gemeinde am Neckar legen die Grünen mit 12,4 Punkten überdurchschnittlich zu und robben sich mit ihren 26,4 Prozent inzwischen dicht an die CDU heran, die nach Verlusten bei 27 Prozent landet. Die Sozialdemokraten sacken mit Verlusten von fast elf Punkten auf nicht einmal 17 Prozent ab. Die AfD stagniert, während die FDP zulegen kann. Die Linke, die auch für den Rat antrat, legt nur leicht zu auf 4,3 Prozent.

Heddesheim: In der Tabakgemeinde legen die Grünen mehr als zehn Punkte zu. Der große Verlierer ist die SPD: Sie büßt satte zwölf Punkte ein. Angesichts dessen sind die Verluste der CDU von mehr als sieben Punkte fast noch verdaulich – zumal sie auf ein sattes Polster treffen, so dass die Union trotzdem mit weitem Abstand stärkste politische Kraft bleibt. Die AfD gewinnt hier deutlich hinzu – eine Besonderheit in der Region.

Hirschberg: Die Fusionsgemeinde an der Bergstraße liefert ein in mehreren Beziehungen außergewöhnliches Ergebnis ab: Nicht so sehr, dass die Grünen in ihrer Hochburg satte zwölf Punkte zulegen und die SPD zehn Punkte einbüßt. Bemerkenswert sind die relativ geringen Verluste der CDU von 4,8 Punkte, vor allem aber das Ergebnis der AfD: Entgegen dem allgemeinen Trend verliert sie stark – fast drei Prozentpunkte. Auffallend ist der starke Wert von 4,5 Prozent für die Freien Wähler; die Erklärung: Deren Europa-Kandidat Bernd Barutta wohnt in Hirschberg.

Ilvesheim: In der Inselgemeinde liegen die Gewinne der Grünen mit 11,8 Punkten unter, die Verluste der Union mit 6,4 und der SPD mit 12,3 Punkten über dem Durchschnitt. Auffallend ist auch der starke Zuwachs der FDP in Höhe von 2,5 Punkten und der Verlust der AfD von fast einem Punkt.

Ladenburg: Mit einem Plus von 13,6 Punkten verbuchen die Grünen in der Römerstadt den größten Zuwachs, die SPD mit minus 12,3 Punkten die zweitgrößten Einbußen im gesamten Verbreitungsgebiet. Die Verluste der CDU liegen mit minus 5,6 Punkten im mittleren Bereich. Die AfD verliert mehr als einen halben Punkt, während die FDP satte zwei Punkte zulegen kann. Die Linke stagniert bei knapp drei Prozent.

Schriesheim: In der Weinstadt an der Bergstraße haben die Grünen mit 9,4 Punkten ihren mit Abstand geringsten Zuwachs. Dementsprechend sind auch die Verluste von CDU und SPD geringer als in den meisten anderen Gemeinden. Die AfD, die nur hier auch zum Gemeinderat angetreten ist, verliert leicht. Erstaunlich: Die Linke holt in der Bergstraßen-Stadt 3,6 Prozent.

Ein weiterer Blickwinkel ergibt sich, wenn man die vier größten Parteien in den Gemeinden vergleicht.

CDU: Die Union verliert in allen Gemeinden, am stärksten in Heddesheim und Edingen-Neckarhausen. Sie bleibt aber in allen Gemeinden stärkste Partei, wenn auch zuweilen – wie in Edingen-Neckarhausen – nur ganz knapp. Mit Ausnahme von Hirschberg liegt sie jedoch nirgendwo mehr oberhalb von 30 Prozent.

SPD: Der große Verlierer dieser Wahl ist die SPD. Ihre Verluste liegen überall im zweistelligen Bereich, am stärksten in Ilvesheim und in Ladenburg. In allen Orten haben die Sozialdemokraten Rang zwei an die Grünen abtreten müssen.

Grüne: Sie sind der eindeutige Sieger dieser Wahl. Ihre Gewinne sind überall zweistellig – mit Ausnahme von Schriesheim, wo sie allerdings von einem bereits hohen Niveau aus starteten. In allen Gemeinden liegen sie nun oberhalb von 20 Prozent und lösen die SPD als zweitstärkste Kraft ab – in Edingen-Neckarhausen trennen sie von Platz 1 nur 43 Stimmen.

AfD: Das Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe ist für die AfD kein gutes Pflaster – mit einer Ausnahme: In Heddesheim gewinnt sie 2,5 Punkte hinzu. Ansonsten legen die Rechtspopulisten überall nur minimal zu, stagnieren oder verlieren, in Hirschberg sogar fast drei Punkte.

