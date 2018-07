„Grünes Klassenzimmer“ soll jetzt ausgestattet werden

Anzeige

„Ein ganz großes Dankeschön geht in diesem Zusammenhang auch an Adi Pribil“, waren sich Engelhardt und der Vorstand einig. Pribil habe als langjähriger engagierter Fördervereins-Vorsitzender erst die Voraussetzung für solche Vorhaben geschaffen. „Das grüne Klassenzimmer ist nun da, jetzt fehlt es noch an dessen Ausstattung. Wir wollen den Bedarf Schritt für Schritt umsetzen“, erklärte die Fördervereins-Vorsitzende.

Mehr Ein- als Austritte

Den Umstand, dass mehr Leute in den Förderverein eingetreten als ausgetreten sind, freute Kassiererin Maike Stoll besonders. Aktuell zählt der Förderverein 210 Mitglieder. „Etwa 50 Prozent der Eltern die Kinder an der Schule haben, sind Mitglieder. Unabhängig davon kann jeder, „der die Gemeinde im Blick hat“, bei sechs Euro Jahresbeitrag Mitglied werden“, warb Stoll. Auch im Hinblick auf neue Helfer und Aktive würde man die „vorhandene Runde“ gerne erweitern, ergänzte Ulrike Bräunling. Sie wurde bei den anstehenden Wahlen einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Neu im Amt sind Kassiererin Barbara Sonnenschein und Schriftführerin Katharina Rohheusser. Letztere übernahm den Posten von Valeska Spieß, die zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.07.2018