Grüngürtel entlang der Konversion

Jochen Meißner (77) ist noch immer regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs. Der ehemalige Olympiasieger im Rudern hat die Studie „Sport und Konversion“ erstellt und schlägt deshalb die Grüngürtelrunde vor. „Eine sehr schöne Tour“, sagt er und empfiehlt sie zum nachradeln, „auch wenn sie etwas lange ist“. Aber was sind schon 38 Kilometer? Für Jochen Meißner ein Kinderspiel. Als ehemaliger Leistungssportler hat er noch eine gute Kondition, wenngleich er sich den Komfort Pedelecs gönnt.

Seine Tour beginnt in Wallstadt, führt entlang der „OEG“ nach Käfertal, dann rechts ab zur „Benjamin Franklin“. Kurz davor geht es links, nach Franklin rechts zum Karlstern, von dort weiter nach Schönau, am Ende des Waldes rechts in Richtung Blumenau, an Coleman entlang Richtung IKEA.

Dort überquert Meißner die B44 (Ampel), fährt weiter zum Rhein, den Rhein entlang zur Altrheinbrücke. Diese überquert er, fährt geradeaus am Heizkraftwerk vorbei, danach rechts Richtung Dehus. Hier heißt es abbiegen zur Orderstation, danach an Rhein und Neckar aufwärts, bis vor Feudenheim. Am Schützenverein links durch die Au bis zu Spinelli, über den Wingertsbuckel zurück nach Wallstadt.

Art: Radtour

Länge: 38 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel.

Wegen Corona fällt für viele der Sommerurlaub aus. Aber auch zu Hause kann man die Ferien gut verbringen. Touren zu Fuß oder mit dem Fahrrad werden deshalb immer beliebter. Und wohin radeln Sie am liebsten, liebe Leser? Immer am Neckar entlang? Oder am Rhein? An der Bergstraße oder hinauf in den Odenwald? Verraten Sie uns Ihre Lieblingsstrecken.

Alles, was Sie tun müssen, sind ein paar Angaben in unserem Online-Formular auszufüllen und abzuschicken. Ein Foto darf auch gerne mit dabei sein. Wenn Sie Apps auf Ihrem Handy nutzen, um Ihre Touren aufzuzeichnen und zu teilen, dann genügt uns auch der Link zu dieser Tour. Das bieten beispielsweise Komoot, outdooractive oder Relive an.

Ausgewählte Routen werden in der gedruckten Zeitung veröffentlicht, alle anderen online im Morgenweb. Wer in sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann seine Tour unter dem Hashtag „#MMbewegt“ posten. Neben Radtouren sind auch Wanderungen, Jogging- oder Walkingstrecken willkommen.

Info: Einsendungen unter morgenweb.de/tourenvorschlag

