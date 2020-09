Gut 55 000 Euro ausgezahlt

„Wir helfen dort, wo staatliche Hilfen nicht ausreichen, um Kindern Teilhabe zu ermöglichen“, so Hansjörg Rapp vom Diakonischen Werk des Evangelischen Dekanats. Gemeinsam mit Alexandra Riester vom Katholischen Caritasverband führen die kirchlichen Akteure den Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße.

55 621 Euro wurden im Jahr 2019 gespendet; ausgezahlt wurden Beihilfen in Höhe von 55 069 Euro. Die Rücklagen des Fonds betrugen Ende des Jahres noch 49 785 Euro. Die Hilfsgelder ermöglichten so im vergangenen Jahr die Förderung von insgesamt 518 Maßnahmen für 370 Kinder – davon die Meisten, nämlich 270, in Weinheim, wo die Aktion am bekanntesten ist. Außerdem wurde die Teilnahme an 116 Freizeitaktivitäten unterstützt. „Das kann die Ausrüstung für den Sport sein, aber auch ein Zuschuss für ein Fahrrad oder einen Ausflug in einen Freizeitpark“, betonte Riester.

An zweiter Stelle rangiert der Bereich „Kleidung“ (80), gefolgt vom „Schulbedarf“ (60) und medizinischen Maßnahmen (40). Der Bedarf für Kindermöbel nehme zu, so die Vertreter des Kinderfonds. Fast 160 der 370 geförderten Kinder leben bei einem alleinerziehenden Elternteil. Diese könnten die Anschaffung eines Bettes samt Matratze oftmals nicht aus ihrem begrenzten Einkommen finanzieren.

Neben der Jahresbilanz für 2019 standen beim Gespräch mit den kirchlichen Akteuren des Fonds und Weinheims Bürgermeister Manuel Just aber auch die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Plan. Denn auch Corona macht es dem Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße nicht gerade leichter. Die Anfragen würden zunehmen, während das Spendenaufkommen abnehme. Familien meldeten vor allem wegen des Home-Schoolings häufiger Bedarf an Computern an, die sie sich ohne Hilfe nicht leisten könnten. Andererseits konnten wegen der Pandemie-Auflagen weniger Vereins- oder Familienfeste stattfinden, bei denen in der Vergangenheit immer wieder Spenden für den Fonds gesammelt wurden. Deshalb lautete der Appell beim Jahresgespräch: „Spenden können wir immer gut gebrauchen.“

Bürgermeister Just lobte das Engagement der Caritas und Diakonie. Denn sämtliche Personalkosten werden von den kirchlichen Institutionen getragen, so dass die Spenden in voller Höhe den Kindern zugutekommen. Spendenkonto: Diakonisches Werk, Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße, IBAN: DE80 6709 2300 0005 4066 09. red

