Hakenkreuz in Motorhaube geritzt und Reifen zerstochen

Heppenheim.In Heppenheim ist in die Motorhaube eines geparkten Autos ein Hakenkreuz geritzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der beschädigte silberfarbene Audi Sportcoupé zwischen dem 18. und dem 21. Dezember Im Erbachwiesenweg/ Ecke Von-Kronberg-Straße. Der unbekannte Täter stach zudem mehrmals in einen Reifen. Bislang ist noch nicht bekannt, wie hoch der Sachschaden ist. Weil das Aufzeichnen von Hakenkreuzen in Deutschland verfassungswidrig ist, hat die Abteilung für Staatsschutzangelegenheiten bei der Polizeidirektion Heppenheim die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, die Polizei durch Hinweise zu unterstützen: 06252 7060.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020