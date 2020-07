Halbseitige Sperrung ab Montag

Auf der Landstraße 597 am Ladenburger Ortseingang vor dem Benzkreisel kommt es in der kommenden Woche zu zwei mehrtägigen, halbseitigen Sperrungen. Nach Angaben des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises ist die Straße zwischen Heddesheim und Ladenburg auf einem Abschnitt zwischen der Zu-/Abfahrt und dem Übergang zur L 631 am Montag und Dienstag, 13. und 14. Juli, halbseitig gesperrt.

Als Grund nennt die Behörde „punktuelle Sanierungsarbeiten am Straßenrandbereich“. Die Straßenmeisterei Weinheim hatte auf einer Länge von etwa 30 Metern eine Setzung festgestellt, die repariert werden soll. Die Kosten in Höhe von rund 11 000 Euro trägt das Land.

Eine Woche Umleitungen

Ab Mittwoch, 15. Juli, muss auf der L 597 West (laut Kreis der Abschnitt zwischen Ladenburg und Wallstadt) die Linksabbiegerspur bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, gesperrt werden. Auch hier muss eine Setzung am Straßenrand repariert werden, informiert der Kreis. Die Kosten belaufen sich hier auf circa 12 000 Euro und werden ebenfalls vom Land übernommen. Eine Umleitung für die Verkehrsteilnehmer wird ausgeschildert, wie das Landratsamt an kündigt. red/agö

