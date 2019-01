Hamster nagen an Gewerbegebiet

Bei der Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes in den Milben, zugleich Standort des geplanten Hilfeleistungszentrums, geht es Bürgermeister Simon Michler entschieden zu langsam. „Derzeit werden gerade die Hamster gezählt“, sagte er zur Erläuterung: „Da braucht man etwas Geduld.“ Auf dem Gelände sollen rund zwei Hektar Flächen für das örtliche Gewerbe ausgewiesen werden. 15 Betriebe warteten darauf, sich hier anzusiedeln, um in der Gemeinde bleiben zu können. Auch wenn der Bau des Hilfeleistungszentrums noch in den Sternen steht, will Bürgermeister Michler das Gewerbegebiet möglichst bald erschließen. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019