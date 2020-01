Hat jedes Kind einen Platz in der Kita?

Die Zahl der Kita-Plätze wächst, aber bekommt auch jedes Kind einen? © hje

Seit August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Betreuung ihrer Kinder in einer Krippe, in einem Kindergarten oder in der Tagespflege, und zwar vom ersten Lebensjahr an. Was das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) vorschreibt, wird für Kinder ab drei Jahren rein rechnerisch in fast allen Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes dieser Ausgabe erfüllt.Einzig Ladenburg lag 2019 mit 92,4 Prozent fast acht Prozent unter einer Vollabdeckung. Doch Statistik und Wirklichkeit müssen nicht übereinstimmen. Der Rechtsanspruch bedeutet auch nicht, dass Eltern den Wunschplatz für ihre Kinder bekommen. Bei Kindern unter drei Jahren liegt die Quote ohnehin deutlich niedriger, nämlich bei rund einem Drittel. Aber in dieser Altersgruppe nehmen viele Eltern auch keine Betreuung in Anspruch.

Wir wollen wissen, wie es in der Praxis aussieht.

