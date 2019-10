Haus am Waldpark will erweitern

Der Ladenburger Gemeinderat tagt am Mittwoch, 23. Oktober, um 18 Uhr im Domhofsaal. Nach der Fragerunde für Einwohner stellt sich mit Rüdiger Wolf der neue Leiter der Rathausabteilung Ordnung und Soziales vor (wir berichteten bereits). Weiterer, wichtiger Punkt: Die Betreiber des Johanniter-Hauses am Waldpark in der Trajanstraße haben Umbauarbeiten beantragt (wir berichteten). Dafür notwendige Ausnahmen vom Bebauungsplan hätte der Rat zu ermöglichen.

Ziel der im Technischen Ausschuss vorberatenen Maßnahme ist es, „die für das Pflegeheim vorhandenen Räumlichkeiten zu ertüchtigen und auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen“. Außerdem sei eine Erhöhung der Kapazitäten vorgesehen.

„Stärkung des lokalen Handels“

Zu beraten ist an diesem Abend außerdem, ob ein Gutscheinsystem zur „Stärkung des lokalen Handels“ eingeführt werden soll.

Für das erste Probejahr wären Zuschussmittel in Höhe von bis zu 10.000 Euro zu bewilligen. Die Stadt will damit laut Sitzungsvorlage „aktiv in die Förderung des lokalen Handels, des Handwerks und der Gastronomie einsteigen“. Denn die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar habe in ihrer jüngsten Studie zur Kaufkraft in der Region erneut ermittelt, dass Ladenburg über überdurchschnittlich hohe Kaufkraft verfüge, ein Großteil davon aber nicht vor Ort investiert werde.

Auf der Tagesordnung hat der Gemeinderat jetzt auch eine Aktualisierung seiner eigenen Geschäftsordnung stehen: Dies ist laut Sitzungsvorlage unter anderem deshalb erforderlich, weil die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren, im Rat ausgeweitet wurde.

Die Kindertagespflege soll gemäß einem früheren Ratsbeschluss weiter ausgebaut werden. Nun gilt es, nach bestimmten Voraussetzungen einen freiwilligen Zuschuss von 1,50 Euro pro Betreuungsstunde an Eltern zu gewähren.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan „Stationäre Jugendhilfe - Haus Mirabelle“ soll als Satzung beschlossen werden. Ferner ist der Bebauungsplan „Sudetenweg-Breslauer Straße West“ auf den Weg zu bringen. Weitere Themen sind die Finanzierung des Bus-Linienbündels Ladenburg-Schriesheim, der Ersatz eines Fahrzeugs im Wert von 20.000 Euro für den städtischen Bauhof, um den Not- und Bereitschaftsdienst zu gewährleisten, außerdem die Annahme von Spenden.

