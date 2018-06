Hausfassade beschmiert

Anzeige

Zwei Jugendliche haben am Sonntag die Wand eines Wohnhauses in der Heddesheimer Friedrichstraße beschmiert. Die Hausbesitzerin erwischte die Schmierfinken laut Polizeibericht von gestern gegen 21.15 Uhr auf frischer Tat und alarmierte daraufhin die Ordnungshüter. Den Beamten erzählte die Frau, dass die beiden Jugendlichen sich zuvor auf einer Baustelle an der Hans-Thoma-Grundschule aufgehalten haben sollen. Nach der Tat seien sie in Richtung des Schulhofes geflüchtet.

Laut Beschreibung der Hausbesitzerin soll der erste Täter etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Er soll eine kräftige Statur und helle, kurze Haaren haben. Während der Tat soll er eine kurze Jeans und ein gelbes Oberteil getragen haben. Den zweiten Täter beschrieb die Augenzeugin ebenfalls als etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er soll hellblonde kurze Haare haben und mit einer langen Jeans und einem schwarz-weißen Oberteil bekleidet gewesen sein.

Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei gestern noch nicht angeben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/ 9 30 50 oder der Polizeiposten Heddesheim unter Tel.: 06203/ 4 14 43 entgegen. sza