Haushaltsplan ist Thema im Rat

Ladenburg.Am Dienstag, 1. Dezember, um 19 Uhr sowie am Mittwoch, 2. Dezember, um 18 Uhr finden öffentliche Sitzungen des Gemeinderats erneut in der Lobdengauhalle statt, da die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern im Domhofsaal nicht möglich ist. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An beiden Abenden wird der Entwurf des Haushaltsplans für 2021 beraten. Eingangs haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer an den Sitzungen teilnehmen möchten, sollte sich zuvor bei Nicole Hoffmann im Rathaus anmelden, und zwar telefonisch unter der Nummer 06203/7 01 03 oder per Mail an nicole.hoffmann@ladenburg.de. Vor Ort ist ein Mund-Nasen-Schutz ebenso erforderlich wie die Angabe von Kontaktdaten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020