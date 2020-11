Heddesheim: Kita „Die Schäfchen“ schließt

In Heddesheim gibt es erneut einen Coronafall in einem Kindergarten. Wie Christa Lehner vom Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Neckar-Bergstraße in Weinheim mitteilt, ist am Wochenende eine Erzieherin der zweigruppigen Kindereinrichtung „Die Schäfchen“ in der Beindstraße positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe deshalb für die Mitarbeiterinnen und die Kinder der Lämmchen-Gruppe Quarantäne angeordnet. Diese gelte bis zum 12. Dezember.

Wie Lehnert auf Nachfrage sagte, müssen sich die betroffenen Kinder nun ebenfalls testen lassen. Unabhängig vom Ergebnis blieben sie für 14 Tage isoliert. „Aufgrund des konsequenten gruppeninternen Einsatzes der Mitarbeiterinnen kann die zweite Kita-Gruppe grundsätzlich geöffnet bleiben. Die Kinder sind nicht in Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung des Trägers weiter. Doch „wegen akuten Personalmangels“ könne sie in den nächsten Tagen trotzdem nicht geöffnet werden. Die Kita bleibe also vorerst komplett geschlossen.

In der kirchlichen Einrichtung „Die Schäfchen“ gibt es zwei Gruppen mit je rund 20 Kindern. Im kommunalen Kindergarten hatte es Anfang November mehrere Corona-Fälle gegeben, die zu einer vorübergehenden Schließung führten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020