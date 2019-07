Heddesheim: Wohnungsbrand in der Poststraße - eine Person schwerverletzt

Heddesheim.Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Sonntagnachmittag in Heddesheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 17 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock in der Poststraße aus.

Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Dachstuhl über. Eine ältere Frau konnte aus der Wohnung gerettet werden, sie schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aktuell sind noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.