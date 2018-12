Heidelberg: Neckar führt an Weihnachten womöglich Hochwasser

Heidelberg.Der Neckar wird an Weihnachten in Heidelberg möglicherweise über die Ufer treten. Aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage rechnet die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg mit einer kleinen Hochwasserwelle am 24. und 25. Dezember, wie die Stadt Heidelberg am Freitag mitteilte. Es wird erwartet, dass der Neckar im Laufe des Montagabends, 24. Dezember, auf 3,25 Meter steigt. Auch ein Anstieg auf vier Meter sei möglich. Ab einem Pegelstand von 3,55 Metern wird die Bundesstraße B 37 unterhalb der Alten Brücke überflutet.

Die Hochwasserkräfte der Stadt Heidelberg sind im Einsatz. Die Stadt bittet, die im Bereich der Alten Brücke abgestellten Fahrzeuge vorsorglich zu entfernen. Sollte sich eine Überflutung der B 37 abzeichnen, werden nicht abgeholte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. Der Wasserspielplatz auf der Neckarwiese wird bei steigendem Pegel gesperrt, ebenso die Abgänge zum Leinpfad auf der Neuenheimer Neckarseite.

Das Hochwasserbüro der Stadt Heidelberg in der Unteren Neckarstraße 72 ist ab einem Pegelstand von 2,90 Metern besetzt und ab dann unter Telefon 06221/5827590 zu erreichen.

Ob die B 37 überflutet ist, zeigt ein Blick auf die Webcam an der Alten Brücke. Zudem gibt es hier aktuelle Informationen zum Hochwasserschutz in Heidelberg.