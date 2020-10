Heidelberg und Mannheim unter den Top 20 der „smartesten“ Städte

Rhein-Neckar.Die Städte Heidelberg und Mannheim belegen beim diesjährigen Smart City Index die Plätze 10 und 17. Wie das Land Baden-Württemberg am Freitag mitteilte, seien insgesamt sechs Städte des Landes, beim Digitalranking unter den Top 20. Der Index gibt an, wie digital fortgeschritten die Verwaltung von 81 deutschen Großstädten ist. Dazu haben Experten Daten zu den fünf Themenbereichen Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft ausgewertet. Verglichen wurden dabei etwa Online-Bürgerservices und intelligente Ampelanlagen. Das erste Digitalranking veröffentlichte der Bitkom-Verband im vergangenen Jahr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020