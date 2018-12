Heidelberger Familiendrama: Schwere Erkrankung als Tatmotiv?

Heidelberg.Offenbar hat eine schwere Erkrankung zum Familiendrama im Heidelbeger Stadtteil Emmertsgrund am Dienstag geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden Ermittler in der Wohnung einen Abschiedsbrief des 71 Jahre alten Rentners, der seine Ehefrau, seinen Sohn und anschließend sich selbst erschossen hatte. Die Obduktion hat demnach den Tatablauf bestätigt. Als Tatmotiv wird in dem Brief eine schwere Erkrankung angegeben. Die Tatwaffe, eine Pistole, hatte der 71-Jährige demnach legal besessen.

Eine Anwohnerin hatte am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr Schüsse gehört und die Polizei informiert. Diese war mit rund 20 Fahrzeugen, einem Hubschrauber und mehreren Hunden zum Hochhaus gekommen und hatte den Bereich weiträumig abgesperrt. Um 0.30 Uhr drangen die Einsatzkräfte mit Helmen und Schutzwesten in die Wohnung im obersten Stock, sprengten zwei Türen auf und fanden die drei Leichen.