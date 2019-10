Heidelberger Maler stellt aus

Ausdrucksstark, farbintensiv, die Eigeninterpretation des Betrachters anregend: Diese Merkmale zeichnen laut Pressemitteilung die Bilder des Heidelberger Malers Martin Turner aus. Mit Spachtel und Kratztechniken gelinge ihm ein pastoser, reliefartiger Auftrag von Farben in mehreren Schichten. Der Künstler präsentiert seine Werke demnächst in den Räumen des Kunstvereins Heddesheim. Eröffnet wird die Ausstellung „Polychrom“ am Freitag, 29. November, um 19 Uhr durch Sabine Strikol und Kunstvereins-Vorstand Bernd Gerstner. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Mannheimerin Jeanine Strikol. Die Ausstellung verbleibt bis zum 12. Januar. es

