Heimspiel in der Trajanstraße

Mit Rettungsleitstellen kennt sich Wilfried Klenk aus. Der Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium und einstige baden-württembergische Landtagspräsident ist gelernter Rettungsassistent. Der langjährige Rot-Kreuz-Mitarbeiter war Leiter der Rettungswachen von Murrhardt und Backnang (beide im Rems-Murr-Kreis), verantwortete schließlich bis 2015 die Oberleitstelle für Baden-Württemberg in Stuttgart. Insofern war der Besuch der Integrierten Leitstelle in der Ladenburger Trajanstraße für ihn ein Heimspiel.

Die Visite auf Einladung der Ladenburger CDU war das Ende der Informationstour in der Region. Zuvor war Klenk zu Gast bei der Heidelberger Berufsfeuerwehr und beim DRK-Kreisverband. Und natürlich war die neue Struktur und Zuständigkeit der Leitstelle in der Römerstadt Thema des Besuchs. Schließlich gilt ab dem 1. Januar ein neuer Zuschnitt: Mannheim unterhält dann eine eigene Leitstelle für seinen Stadtkreis. Die Einrichtung in Ladenburg bleibt zuständig für den Rhein-Neckar-Kreis mit seinen 54 Kommunen und die Stadt Heidelberg. Allerdings wird die dortige Feuerwache im Baumschulenweg mit Ladenburg vernetzt werden, sodass die Leitstelle künftig mit zwei Betriebsstätten arbeiten wird.

„Schritt in die richtige Richtung“

Der Ordnungs-und Gesundheits-dezernent des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schauder, dankte dem Staatssekretär für die Begleitung des „Schritts in die richtige Richtung“, zumal die Organisationsform Pilotcharakter für das Land haben soll. „Wir dachten eigentlich bei der Neuordnung der Leitstellenstruktur, dass die Zuständigkeit für etwa eine Million Bürger die richtige Größe ist“, sagte Klenk. Das hatte sich aber im Rhein-Neckar-Kreis nicht durchsetzen lassen – unter anderem wegen des massiven Widerstandes der Stadt Mannheim.

Im neuen Zuschnitt ist die Leitstelle Ladenburg nun immer noch für rund 700 000 Bürger zuständig und hat damit den zweitgrößten Einzugsbereich in Baden-Württemberg nach der Stuttgarter Leitstelle. Immerhin ist der Rhein-Neckar-Kreis der einwohnerstärkste Kreis in Baden-Württemberg. „Der Patient darf nicht der Leidtragende sein“, gab Klenk als Maxime aus. Durch Investitionen in Struktur und neue Rettungsfahrzeuge will der Kreis nun auch flächendeckend die Hilfsfrist von 15 Minuten für Einsatzkräfte erreichen. Je näher an den Zentren, desto eher werde diese Frist auch erreicht und unterschritten, sagte Schauder. Probleme gebe es eher in ländlich strukturierteren Gebieten.

Nomineller Start der neuen Struktur ist zwar am 1. Januar. Technisch werde man die zwei Betriebsstätten in Ladenburg und Heidelberg allerdings erst im Lauf des Jahres umsetzen. Die Neuorganisation ist laut Christoph Schauder ein „Meilenstein“, weil damit den Bedürfnissen von Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis Rechnung getragen werde. Die schnelle Hilfe für Menschen in Not sei in jedem Fall gewährleistet.

