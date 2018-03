Herzeleid, Rotwein und Lebensfreude

Anzeige

Lieder, in denen die Bergstraße besungen wird, gibt es nicht allzu viele – und wenn, dann sind sie zumeist in breiter, heimischer Mundart verfasst. „Sous le ciel et la brise“ dürfte, was Liebeserklärungen an die Region angeht, absolutes Neuland betreten, ist es doch zum einen auf Französisch, zum anderen ein Chanson. Schwärmerisch, in gemächlichem Tempo, ist da die Rede von einem Haus ganz nah am Himmel, von Kirschen und Kirchgängen früh am Morgen, übersetzt heißt der Titel „Unter dem Himmel und dem Wind“.

Das poetische Stück Musik feierte jetzt in „Eriks Weinscheuer“ Premiere, gesungen und gespielt von den beiden Musikern, die es komponierten: Virginie Neutard schrieb den Text, Jens Schlichting die Melodie. Vor ein paar Jahren lernten sich die gebürtige Französin und der in Hirschberg bestens bekannte Pianist kennen und traten gelegentlich mit kleinen, halbstündigen Programmen auf. Das kam gut an, und immer öfter wurden sie gefragt, ob sie nicht auch mal ein abendfüllendes Konzert geben wollten. „Und das versuchen wir heute“, gab sich Schlichting bescheiden und hatte doch gar keinen Grund dazu.

Denn der Abend war ausverkauft, sämtliche Stühle im Obergeschoss der Weinscheuer waren besetzt; dort saß man bei gedämpftem Licht, während draußen der Schnee fiel. In langstieligen Gläsern hatten die Gäste fruchtigen Chardonnay oder einen trockenen, tiefdunklen Grenache noir aus Ventoux vor sich, zu dem das Boeuf Bourgignon passte. Bittersüß erklang dazu Virginies „Alexandre“, das dem gleichnamigen, mandeläugigen Schönen und seinen Briefen gewidmet war und in einem tiefen Seufzer ausklang – die zweite Eigenkomposition des Abends, „geschrieben in Alexandrinern“, wie die Sängerin augenzwinkernd bemerkte.