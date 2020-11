Ladenburg.Eine silberne Marienfigur von Hans Volker Dursy kommt am Freitag, 27. November, ab 16.30 Uhr bei einer Online-Auktion bei www.lopodunum-schmuckauktion.de und internationalen Plattformen zum Aufruf. Nach dem Start kann es noch rund drei Stunden dauern, bis die Skulptur an der Reihe ist. Das Grundgebot liegt bei 650 Euro, was laut Goldschmiedemeister Jörn Molzen als „fairer Preis“ gilt.

