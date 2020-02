Hilfe in Tansania

Am Sonntag, 8. März, ab 12 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Dietrich-Bonhoeffer-Haus im Weinheimer Odenwaldstadtteil Oberflockenbach und am Sonntag, 15. März, ab 11 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Martin in Leutershausen finden die beiden diesjährigen ökumenischen Solidaritätsessen statt, die gemeinsam ein Projekt in der Diözese Njombé im afrikanischen Tansania unterstützen.

Die Mädchenschule in Kibena haben die Verantwortlichen schon mehrmals mit den Erlösen der Solidaritätsessen unterstützt. Dieses Jahr geht es darum, auf dem Schulgelände, es erstreckt sich über einen ganzen Hang, Obstbäume zu pflanzen, damit die Schülerinnen einerseits Pflanzenkunde und -pflege an lebenden Objekten erfahren und andererseits ihren Vitaminbedarf mit schuleigenen Früchten decken können. Alle Gemeindemitglieder und auch Gäste sind zu diesen ökumenischen Veranstaltungen eingeladen.

Auch Spenden auf das Konto mit der IBAN-Nummer DE54 6729 0100 0052 2813 00 bei der Volksbank Kurpfalz, Zweck: „Tansania 2020“, sind willkommen. wn

