Hintergründe zu schweren Verletzungen eines 23-Jährigen geklärt – 18-Jährige festgenommen

Dossenheim.Die Umstände, die am Sonntag zu den schweren Verletzungen eines 23-jährigen Mannes in Dossenheim geführt haben, sind durch Zeugen aufgeklärt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der 23-Jährige gemeinsam mit zwei Frauen und einem Mann am OEG-Bahnhof aus. Die Gruppe geriet aus noch unbekannten Gründen in einen Streit.

Eine der Frauen schlug mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den 23-Jährigen ein. Er erlitt eine lange Schnittwunde an der Wange. Die Gruppe rannte davon.

Nach der 18-jährigen Frau wird bereits wegen eines anderen Verfahrens per Haftbefehl gefahndet. Sie ist festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen dauern an.

Der 23-Jährige ist am Sonntagmorgen von einem Passanten in der Beethovenstraße, nahe des OEG-Bahnhofs, schwer verletzt aufgefunden worden.

