Historische Belege der Alltagskultur

Das Kreisarchiv in Ladenburg – das „Gedächtnis“ des Rhein-Neckar-Kreises – archiviert nicht nur Akten und Schriftstücke. Auch wahre Schätze, wie die Sammlung historischer Postkarten aus dem Landkreis, werden in den Magazinräumen in der Trajanstraße 66 für künftige Generationen bewahrt.

Eine kleine Auswahl alter Ansichtskarten hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis jetzt in einem kleinen immerwährenden Kalender zusammengestellt.

Bestellungen beim Landratamt

Die ästhetischen Postkarten, die mit der Einführung der „Korrespondenzkarte“ im Jahr 1872 zu einem wichtigen Medium des deutschen Postverkehrs wurden, geben einen interessanten Einblick in die Lebenswelt um die Jahrhundertwende und sind authentische Belege der damaligen Alltagskultur. Die zwölf ausgewählten historischen Postkarten aus verschiedenen Städten und Gemeinden lassen sich übrigens abtrennen und versenden.

Der Postkartenkalender „Historische Ansichtskarten aus dem Rhein-Neckar-Kreis“ kann gegen Einsendung von 1,45 Euro Rückporto in Briefmarken unter der Adresse Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Büro des Landrats, Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg, bestellt werden. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018