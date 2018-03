Historische Führung

Anzeige

Die Entwicklung der Gemeinde Heddesheim vom mittelalterlichen Straßendorf zur Tabakmetropole und schließlich zum begehrten Wohnort beleuchtet der 2. Historische Ortsrundgang des Jahres 2018 am Sonntag, 8. April.

Im 17. Jahrhundert wurde das mittelalterliche „Hedeßheim“ mehrere Male komplett zerstört. Schuld daran waren die Machtstreitigkeiten zwischen Kirche und weltlicher Macht, die zahlreiche Blutopfer forderten. Ab 1700 beginnt der erneute Aufbau. Die Tabakpflanze hält Einzug und mit ihr die ersten „Migranten“. Für Heddesheim beginnt eine Erfolgsgeschichte, die Reichtum und Wohlstand brachte.

Zweistündige Führung

Wie sich dieser Wandel bis in unsere Tage vollzog und wer die treibenden Kräfte im Ort waren, präsentieren Mitglieder der Literaturgruppe am 8. April in einer zweistündigen Führung durch den Ort. Aus Zitaten und O-Tönen erfahren die Teilnehmer Spannendes, und bestimmt ergibt sich die ein oder andere neue Sichtweise.