Hochwasser im Südwesten: Eingestellter Fährbetrieb und Sperrungen in der Region

Rhein-Neckar.Tauwetter und Regen haben im Südwesten zu Hochwasser und vereinzelt zu Überschwemmungen geführt. "Wir haben im Moment eine anhaltende Hochwassersituation in Baden-Württemberg, aktuell ist jedoch nicht mit dramatischen Auswirkungen zu rechnen", sagte Rüdiger Friese, Hydrologe der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg. Er rechne am Wochenende zwar vereinzelt mit überschwemmten Radwegen und Kreisstraßen, gehe jedoch nicht von schweren Schäden aus.

Der für die Einstellung der Schifffahrt im Rheinabschnitt bei Karlsruhe relevante Wasserstand von 7,5 Meter am Pegel Maxau werde voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag überschritten. Insbesondere muss im Südwesten an an Flüssen im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu mit Hochwasser gerechnet werden, aber auch in der Donau und im Neckar werde deutliches Hochwasser erwartet.

Stadt Heidelberg warnt Halter von geparkten Autos an der Alten Brücke

Der Neckar bei Heidelberg könnte nach Prognosen HVZ Baden-Württemberg in der Nacht auf Samstag seinen Scheitelpunkt bei rund 3,60 Meter erreichen, hatte die Stadt Heidelberg bereits am Mittwoch mitgeteilt, und bat die Halter von geparkten Autos an der Alten Brücke, ihre Fahrzeuge vorsorglich zu entfernen. Ab einem Pegelstand von 2,90 Metern wird das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72 besetzt sein.

Ludwigshafener Stadtpark und Rheinpromenade ab Samstag gesperrt

Die Stadt Ludwigshafen will den Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade ab Samstag sperren. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, soll der Rheinpegel laut Prognosen am Wochenende in Ludwigshafen die Marke von 7,20 Meter überschreiten. Ebenfalls gesperrt sind in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum "Weißen Häusel". Nach Angaben der Stadt weisen Schilder auf die jeweiligen Sperrungen hin.

Fährbetrieb zwischen Neckarhausen und Ladenburg eingestellt

Wegen Hochwassers ist auch der Fährbetrieb zwischen Neckarhausen und Ladenburg seit Freitag früh eingestellt. Das hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen mitgeteilt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Montag, 1. Februar, dauern. "Der Pegelstand im Neckar steigt", sagte die für die Fähre zuständige Stabsstellenleiterin Thea-Patricia Arras. Ob der Betrieb am Montag wieder aufgenommen werden könne, hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Schwerpunkt des Hochwassers im Süden - Einsatzlage hält sich "momentan noch in Grenzen"

Der Schwerpunkt des Hochwassers liege im Süden Baden-Württembergs. Vor allem betroffen seien der Neckar, die Donau, der Bodensee und der Oberrhein. Seit Donnerstagabend wurden einige Hochwassermeldewerte überschritten, auch im Norden des Landes, wie Friese sagte.

In den letzten 24 Stunden ist vor allem im Schwarzwald viel Regen gefallen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In den höheren Lagen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter.

"Wir haben zwar Hochwassereinsätze und vereinzelt überschwemmte Straßen, dennoch hält es sich momentan noch in Grenzen", sagte ein Polizeisprecher aus Freiburg. Unfälle wegen Überschwemmungen seien bislang ausgeblieben. Generell sei die Situation unter Kontrolle.

Warnung vor Sturmböen in der Metropolregion

Für die Meropolregion sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitag eine Warnung vor Sturmböen aus. Diese gilt zwischen 7 und 15 Uhr und betrifft die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie die Landkreise Rhein-Neckar, Bergstraße und Rhein-Pfalz. Für die Südhälfte von Baden-Württemberg sprach der DWD für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag Tauwetter voraus. Für den Südwesten des Landes warnten die Meteorologen zudem vor orkanartigen Böen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021