Hund fiel Baby wohl im Wohnzimmer an - Hundeführerschein gefordert

Anzeige

Bad König/Darmstadt.Der kleine Jannis ist vermutlich im Wohnzimmer von dem Mischlingshund "Kowu" in den Kopf gebissen und dabei tödlich verletzt worden. Genauere Erkenntnisse soll die Obduktion der Babyleiche aus Bad König im Odenwald ergeben. Mit den Ergebnissen sei aber voraussichtlich erst am Donnerstag zu rechnen, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Mittwoch in Darmstadt. Der sieben Monate alte Junge war nach dem Biss des fünf Jahre alten Rüden am Montag in einer Spezialklinik in Mannheim gestorben.

Die hessische Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin und die Tierrechtsorganisation Peta forderten, einen "Hundeführerschein" nach niedersächsischem Vorbild einzuführen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern.

Weitere Tödliche Unfälle mit Hunden in Deutschland April 2018: Ein Terrier-Mischling tötet seine Besitzer, Mutter (52) und Sohn (27), in Hannover. Klar wird aber auch: "Chicos" Halter waren überfordert.

Mai 2017: Ein Kangal beißt eine Passantin (72) bei Sigmaringen (Baden-Württemberg) zu Tode. Polizisten erschießen das Tier.

September 2014: Im Schwarzwald fällt eine Frau zu Hause ihrem Australian-Shepherd-Mischling zum Opfer. Das Tier geht auf die 57-Jährige los und verletzt sie tödlich.

Dezember 2011: Ein Baby wird in Schmallenberg (NRW) von einem Husky-Mischling in der elterlichen Wohnung zu Tode gebissen.

Juni 2000: Auf einem Hamburger Schulhof zerfleischen zwei freilaufende American-Staffordshire-Mischlinge den kleinen Volkan (6). Die Bundesländer reagieren mit schärferen Gesetzen. (dpa)

"Jeder Hund, der falsch gehalten oder erzogen wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden", teilte Jana Hoger von Peta mit. Kein Hund sei von Natur aus aggressiv, viele Hundehalter seien jedoch überfordert. Peta plädiert zudem für einen Zuchtstopp sogenannter Kampfhunde. Solange die Tierheime, in denen jährlich rund 80 000 Hunde landeten, überfüllt seien, sei die Eindämmung der Zucht die effektivste Maßnahme. "Dies sollte in einem ersten Schritt vor allem für vermeintlich gefährliche "Rassen" gelten, da sie häufiger Opfer von falscher Haltung, Missbrauch oder Überforderung sind."