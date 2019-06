Vor dem Landgericht Frankenthal hat der Prozess um einen 86-Jährigen begonnen, der seine demenzkranke Ehefrau getötet haben soll. Die Anklage geht davon aus, dass er seine ins Bett gelegt hat, ihr Schlaftabletten gegeben und eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat, die er mit einem Gummiband am Hals fixierte. Die alte Dame war daraufhin erstickt.

Die Vorwürfe der Anklage hat der Mann unumwunden zugegeben. Sein Rechtsanwalt Jan Fritz verlas eine Stellungnahme für seinen Mandanten, wonach das Paar, das seit 1953 zusammen war, schon vor Jahren geplant hatte, gemeinsamen Selbstmord zu begehen, sollte einer so krank werden, dass ein lebenswertes Leben nicht mehr möglich ist. „Ich wollte, dass sie friedlich einschläft und mich hinterher selbst töten“, sagt der Angeklagte.

Der 86-Jährige hatte seine Frau zwei Jahre lang gepflegt. Als ihn selbst die Kraft verließ, habe ein Umzug in ein Seniorenheim angestanden. Dass er in eine betreute Wohnung und seine Frau in die Pflegeabteilung zieht, kam für den Speyerer nicht infrage: „Ich wollte, dass meine Frau ein Zuhause hat und nicht mit fremden Leuten herumsitzt und die Wand anstarrt.“

Der Vorsitzende Richter erteilte den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen eines minderschweren Totschlags infrage kommt. Zudem könnte nach Einschätzung eines Gutachters eine psychische Ausnahmesituation vorgelegen haben. (sin)