Ideenflut bremst den Radschnellweg

Der Radschnellweg zwischen den Städten Heidelberg und Mannheim stößt auch in den Kommunen dazwischen weiter auf Interesse. Mehr als 400 verschiedene Hinweise sind dazu eingegangen, wie es vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe heißt. Die Behörde ist bei der Planung des Pilotprojekts federführend. Die intensive Mitwirkung der Bürger in den vergangenen Wochen hat allerdings ihren Preis: Der Terminplan schiebt sich um ein Jahr nach hinten, das Planfeststellungsverfahren wird frühestens im Sommer 2021 eingeleitet.

Nach der groß angelegten Bürgerbeteiligung im vergangenen Jahr hat sich eine Steuerungsgruppe intensiv mit den Anregungen der Bürger befasst und mehrere Varianten zur Vorzugstrasse untersucht. „Wir liegen in den letzten Zügen“, erklärt Katharina Kuch, die beim RP für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes zuständig ist. Noch im Laufe des Monats Juli werde man die dann aktuelle Variante öffentlich vorstellen. Im Herbst sind weitere Ortsbegehungen geplant, um Detailfragen zu klären.

Allein die Tatsache, dass weitere Varianten untersucht werden, sorgte mancherorts bereits für Unruhe. So interpretierte Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL) in Edingen-Neckarhausen Informationen aus einer internen Gesprächsrunde als Vorentscheidung für eine Streckenführung durch die Goethestraße in Edingen.

„Diese Variante hat viele Vorzüge, aber es ist noch nichts entschieden“, beruhigt Kuch. Besagter Abschnitt in Edingen befindet sich als Variante „Nördlich der OEG-Trasse“ auf dem auf der Projektseite veröffentlichten Plan. „Hier wären hunderte von Einwohnern betroffen“, macht Bürgermeister Simon Michler im Gespräch mit dieser Redaktion seine Ablehnung deutlich. Das dürfe man nicht unterschätzen. „Wir haben unsere Probleme dargelegt“, berichtet er von der informellen Sitzung im Rathaus, an dem auch Vertreter aller Fraktionen teilgenommen hätten.

Neckarnahe Variante

Darüber hinaus untersucht die Behörde unter anderem einen neckarnahen Verlauf in Wieblingen, eine Führung entlang der Mannheimer Straße durch Edingen und eine entlang des Stangenwegs, die vor allem die Landwirte kategorisch ablehnen. In Ladenburg gibt es keinerlei zusätzliche Varianten, die geprüft werden. In Ilvesheim hingegen wird ein Verlauf entlang des Neckarkanals (kurz und lang) noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Bevor das RP die endgültige Vorzugsvariante vorstelle, werde man mit allen Gemeinden darüber sprechen, sichert Kuch zu.

Federführend bei dem Projekt ist das Regierungspräsidium. Dass der Rhein-Neckar-Kreis in die Planung nicht einbezogen sei, wie das gelegentlich im Raum steht, kann dessen Pressesprecherin Silke Hartmann nicht bestätigen. „Wir als Kreis sind bei den Planungen nicht beteiligt, nehmen aber an den Sitzungen des Projektbegleitkreises teil“, erklärt sie, ebenso wie beispielsweise der Verband Region Rhein-Neckar, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD). Die Stabsstelle Mobilität und Luftreinhaltung sei bei allen bisherigen Sitzungen als Interessenvertreter dabeigewesen. Letztlich werde im Projektbegleitkreis aber nur über den aktuellen Projektablauf informiert und Ergebnisse aus der Beteiligung der Öffentlichkeit diskutiert.

Dass Schilder schon heute von Edingen, Neckarhausen, Ladenburg oder Ilvesheim den Weg nach Mannheim oder Heidelberg weisen, hat übrigens nichts mit der Trasse des geplanten Schnellwegs zu tun, wie Silke Hartmann betont: „Das sind zwei getrennte Verfahren.“ Auf der Grundlage des Mobilitätskonzeptes Radverkehr sei ein Beschilderungskonzept entwickelt und 2018/2019 im gesamten Rhein-Neckar-Kreis umgesetzt worden, erläutert die Pressesprecherin weiter. „Die Trassenführung des Radschnellweges wird mit allen Betroffenen über ein Planfeststellungsverfahren festgelegt“, ergänzt sie.

Neue Stelle geplant

Unterdessen gewinnt auch beim Rhein-Neckar-Kreis das Thema Radverkehr weiter an Bedeutung. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft befasst sich in der kommenden Woche mit der Schaffung einer neuen Stelle im Bereich „Koordination Radverkehr“ im Landratsamt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Land einen Förderantrag des Kreises dafür bewilligt.

Info: Projektseite und Pläne: www.radschnellweg-hd-ma.de/

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020