„Es werden von Tag zu Tag mehr Helfer“, freut sich Mario Münzer. Vor rund einem Monat hatte er mit Beate Hill und Nico Schilhabel die Hilfsinitiative in Heddesheim ins Leben gerufen. Inzwischen ist aus der Facebook-Gruppe, der sich fast 170 Mitglieder angeschlossen haben, eine eigene Internetseite entstanden. „Wir wollen auch jene Menschen erreichen, die nicht in den sozialen Medien unterwegs sind“, erklärt Münzer. „Oft sind das ja gerade die, die am nötigsten Hilfe brauchen, also ältere oder sozial schwächer gestellte Menschen.“

Nachdem schon über die Facebook-Gruppe viele private Aktionen zur Unterstützung auf den Weg gebracht werden konnten, bringen die Initiatoren jetzt auf der Seite www.hilfeheddesheim.org Helfer und Hilfesuchende zusammen. „19 Anmeldungen von Helfern gab es bisher über die Seite, elf elf von ihnen sind aktuell im Einsatz“, berichtet Münzer vor Ostern. Einkaufsdienste und Rezeptabholungen gehörten ebenso so zu ihrer Tätigkeit wie soziale Betreuung. „Gespräche sind wichtig“, weiß Münzer. Ob am Telefon oder über das offene Fenster: „Wir können den Menschen damit zeigen: ’Ihr seid nicht alleine’.“

Vom Erfolg ermutigt, wollen die Initiatoren die Hilfsinitiative Heddesheim möglichst bald als Verein eintragen lassen. Wer Hilfe sucht oder Fragen hat, kann sich unter Telefon 06203/673 18 69 an Mario Münzer wenden. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020