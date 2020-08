Ilvesheim ein Drehort

Über das kostenlose ehrenamtliche Nachhilfe-Programm des evangelischen Kinder- und Jugendwerkes und des evangelischen Schuldekanats Ladenburg-Weinheim wird auch im Fernsehen berichtet. Wie der Kirchenbezirk mitteilte, habe ein Team der Sendereihe „Himmel über Baden“ in Dosssenheim, Ilvesheim und in Laudenbach gedreht. Zu Wort kämen Mentorinnen, Schüler und Schülerinnen und ihre Familien sowie eine Lehrerin. Gezeigt wird der Beitrag in der Woche ab Samstag, 15. August, wie folgt:

Rhein-Neckar-Fernsehen: Samstag, 15 Uhr; Montag, 0 Uhr; Dienstag, 7.30 Uhr; Freitag, 0.30 Uhr.

regioTV: Sonntag, 7.30 Uhr und 15.30 Uhr

Baden TV: Samstag, 6.30 Uhr, 8.30 Uhr und 11 Uhr; Sonntag 8.30 Uhr, 10 Uhr und 22.30 Uhr

Bibel TV: Montag um 0.45 Uhr und 15.45 Uhr; Donnerstag, 9 Uhr und 18 Uhr.

Außerdem finden Interessierte den Film dann auch im Netz auf www.ekiba.de/youtube. „Himmel über Baden“ ist eine Magazinsendung über Menschen und Projekte in der Evangelischen Landeskirche in Baden. „Vom integrativen Gastronomiebetrieb der Diakonie über den Religionsunterricht in der Grundschule und das Porträt über die Kirchendienerin in der Kirchengemeinde bis hin zum Bericht über die Taufe der Zirkus- und Schaustellerseelsorge mitten auf dem Autoscooter – die Geschichten informieren, unterhalten und berühren“, heißt es in der Ankündigung des Kirchenbezirks. red/agö

