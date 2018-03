Ilvesheim fast „ausgewachsen“, Ladenburg noch lange nicht

Anzeige

Ilvesheim: Die Inselgemeinde verfügt aufgrund ihrer Lage über nur noch wenig Entwicklungsmöglichkeiten im Außenbereich. „Lediglich nördlich des Kanals gibt es einzelne Bereiche, die in Frage kommen könnten. Dabei sind jedoch die Freiraumzäsuren nach Ladenburg und Mannheim-Feudenheim hin zu erhalten“, heißt es im Vorentwurf. Um der Gemeinde dennoch ein wenig Spielraum zu verschaffen, wurden sechs Hektar östlich des Mahrgrunds neu ausgewiesen – allerdings erst in der zweiten Zeitstufe. Ein als „Alternativfläche“ gekennzeichnetes Areal von 3,6 Hektar gibt es zudem in der Nähe des Friedhofs Nord. Knapp zehn Hektar potenzielle Gewerbefläche könnte die Gemeinde im Nordosten kurzfristig entwickeln, knapp zwei Hektar an der Feudenheimer Straße.

Schriesheim: Auch die Stadt Schriesheim hat aufgrund ihrer Lage – zwischen Weinbergen im Osten, der Autobahn im Westen und der Umgehung mit Branichtunnel im Norden – nicht mehr viel Entwicklungsspielraum. Lediglich im Süden gibt es Wohnbaupotenzial: Insgesamt 18 Hektar enthält der Vorentwurf auf der Fläche Oberer Schlittweg. Für gewerbliche Entwicklung steht ein Mini-Areal von 0,3 Hektar am Autobahnzubringer im Nordwesten im Plan. Die einzige Tankstelle Schriesheims soll von der B 3 dorthin verlagert werden.

Ladenburg: Die Römerstadt hat das letzte größere Neubaugebiet in den 80er Jahren realisiert und sich seither auf die Innenentwicklung konzentriert. Entsprechend viel Potenzial gibt es jetzt noch. Trotz einer Reduzierung gegenüber dem gültigen Flächennutzungsplan „verfügt Ladenburg immer noch über Flächen in einer Dimension, die deutlich über der bei vergleichbaren Verbandsmitgliedern liegt“, heißt es in den Erläuterungen zum Vorentwurf. Insgesamt sind es rund 37 Hektar an Wohnbau- und 35 Hektar an gewerblichen Entwicklungsflächen. Das Bauland für Häuser liegt fast ausschließlich in der Nordstadt, nur ein knappes Hektar kommt am Sudetenweg hinzu.

Hirschberg: Im Vorentwurf für den Flächennutzungsplan verfügt die Gemeinde Hirschberg über gut 18 Hektar Wohnbauflächen, gut zwei davon im Innenbereich. Sie liegen sowohl in Großsachsen (knapp acht Hektar) als auch in Leutershausen (gut zehn Hektar) überwiegend westlich der B 3. Insgesamt zehn Hektar stehen für die Erweiterung des Gewerbeparks Süd zur Verfügung – als Ersatz für die ursprünglich vorgesehene Erweiterung des Gewerbeparks Nord. Die dort im aktuellen Flächennutzungsplan ausgewiesenen acht Hektar gelten wegen der Lage und des Zuschnitts als schwer zu vermarkten und wurden gestrichen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018