Ilvesheim: Gemeinderätin Stickel hört auf

Ilvesheim.Die Ilvesheimer Gemeinderätin Sandra Stickel von den Freien Wählern will ihr Amt niederlegen. Das geht aus der Vorlage zur kommenden Sitzung des Gemeinderates hervor. Das Gremium tagt am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Grund für ihren Rückzug seien zum einen die gestiegene berufliche Belastung als Hausärztin seit Beginn der Corona-Pandemie. Zum anderen habe sie pflegebedürftige Personen im näheren Umfeld der Familie, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Gemeinderat muss darüber entscheiden, ob die Gründe für ein Ausscheiden aus dem Gremium ausreichen.

Wer Stickel nachfolgt, ist noch nicht entschieden. Die Gemeindeordnung sieht vor, dass die Kandidaten der Partei beziehungsweise Liste, die es bei der Wahl nicht in den Gemeinderat geschafft haben, nacheinander gefragt werden, ob sie für das Amt zur Verfügung stehen.

Stickel ist bereits die zweite Gemeinderätin in dieser Legislaturperiode, die vorzeitig aufhört. Anfang des Jahres hatte Ina Reis, Gemeinderätin der Grünen, ihr Amt niedergelegt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020