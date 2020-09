Ilvesheim: Partnerschaftsverein wählt neuen Vorsitzenden

Ilvesheim.Der Partnerschaftsverein Ilvesheim Chécy (PIC) hat eine neue Führungsspitze: Bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung wurde Hans Peter Scheffer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Gudrun Martin ist die neue zweite Vorsitzende, Michael Haug wird Kassenwart. Alle betonten, wie wichtig ihnen der europäische Gedanke und die Partnerschaft mit Frankreich seien. Mit ihrer Kandidatur wollten sie die drohende Auflösung des Vereins verhindern. Dieser pflegt die seit 1994 bestehende Partnerschaft der Gemeinden Ilvesheim und Chécy (Frankreich). Der Ort nahe Orléans liegt an der Loire und hat rund 8700 Einwohner.

Sarah Nick-Toma, bislang kommissarische Vorsitzende, stellte sich bei der Versammlung nicht mehr zur Wahl. Sie ging in ihrem Bericht auf das vergangene Geschäftsjahr ein. Schwerpunkt war dabei der Besuch in Chécy anlässlich des 25. Jubiläums der Partnerschaft Ende Mai 2019. Besonders beeindruckt habe dort das Konzert, das Mitwirkende aus Ilvesheim und Chécy gemeinsam gestaltet hatten. Außerdem sei die Fahrt von Ilvesheimer Kindern und Jugendlichen unter der Federführung des Jugendzentrums im Herbst 2019 ein voller Erfolg gewesen. Der Gegenbesuch soll, sobald es die Corona-Pandemie zulässt, nachgeholt werden.

Bürgermeister Andreas Metz leitete die Wahlen. Der neue Vorstand sowie die neuen Beisitzerinnen Britta Bock und Katja Markmann-Schmitz wurden ohne Gegenstimmen gewählt. Nicht zur Wahl standen die Posten der Schriftführerin Karin Gröger sowie der Beisitzerinnen Karin Großkinsky und Barbara Pawletta. Metz dankte dem bisherigen Vorstand für die geleistete Arbeit und äußerte die Hoffnung, dass es im neuen Jahr trotz Corona wieder zu einem lebendigen Austausch und Miteinander mit Chécy kommen möge.

