Ilvesheimer Badehungrige finden hier eine neue Heimat

Schon von der Neckarhäuser Fähre aus sieht man, dass die Parkplätze am Schwimmbad fast vollkommen belegt sind. Trotzdem schippern immer mehr Leute über den Neckar einem erfrischenden Bad im kühlen Wasser entgegen. Um die 3000 Besucher zählt das Ladenburger Freibad momentan pro Tag.

„Es ist wirklich überdurchschnittlich viel los“, erklärt der Betriebsleiter, Jörg Leppert. Dafür gebe es aber eine ganz einfache Erklärung: Da das Ilvesheimer Schwimmbad dieses Jahr geschlossen bleibt, weichen viele in den Nachbarort aus.

Förderverein sorgt die Attraktivität

Das Ladenburger Freibad tut alles ihm Mögliche, um einen entspannten Aufenthalt zu garantieren. So baut der Förderverein Freibad Ladenburg (FFL) aktuell an einem Partyhäuschen für Kindergeburtstage. „Falls es dann doch mal anfängt zu regnen, hat man eine Ausweichmöglichkeit“, erzählt Walter Dehnel, der Bauleiter des Projektes. Das Freibad zeigt sich auch anderweitig von einer neuen Seite: Zu Beginn der Saison hat der FFL zwei Slack-Lines an drei großen Bäumen angebracht, auf denen Kinder und Jugendliche ihren Gleichgewichtssinn beim Balancieren trainieren können. Die elfjährigen Zwillinge Mia und Niklas lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und probieren den Balanceakt erst mal mit einem angebrachten Hilfsseil: „Das macht echt Spaß.“