Im „Digi Camp“ steht auch Youtube auf dem Stundenplan

Internetsucht, Cybermobbing, Sexting und digitaler Stress – die neuen Medien bieten viele Herausforderungen. Wie sie diese richtig meistern können, das haben die Schüler des Carl-Benz–Gymnasiums in Ladenburg bei einem „Digi Camp“ gelernt.

Während des dreitägigen Trainings für digitale Gesundheit gingen die Jugendlichen der Frage „Immer online – nie mehr allein?“nach. Sie lernten in interaktiven Workshops mit Medienpädagogen, Psychologen, Ernährungs- und Fitnessexperten sowie bekannte Persönlichkeiten aus den sozialen Medien den sicheren und gesunden Umgang mit digitalen Medien. Die Krankenkasse Barmer, der TÜV Rheinland und die BG3000, ein soziales Startup, das digitale Projekte umsetzt, haben das Training organisiert.

Die rund 140 Schüler der Jahrgangsstufe acht hatten besondere Fächer wie „YouTube – Broadcast Yourself“ – was so viel heißt wie „übertrage dich selbst“ – „Instagram entdecken“, „Journalismus im digitalen Zeitalter“, oder „Smart Photography“, also intelligente Fotografie.