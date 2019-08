Im Prozess um Baby-Misshandlung sagt Hebamme aus: „Es gab keine Auffälligkeiten“

Im Prozess um die schwere Misshandlung eines gerade sieben Wochen alten Säuglings gegen die Eltern aus Ludwigshafen hat am Dienstagmorgen die betreuende Hebamme ausgesagt. Sie habe die 26-jährige Mutter bei einem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, sagte sie vor der 3. Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts. Nach der Geburt habe sie die junge Familie noch acht mal zuhause zur Nachsorge besucht. „Dabei gab es keine Auffälligkeiten. Dem Kind ging es gut“, berichtete die 63-Jährige.

Nur einmal sei das Baby blass gewesen, da habe sie die Familie zum Kinderarzt geschickt. Die Mutter habe sich immer sehr um ihr Kind gesorgt, sei interessiert gewesen und habe viele Fragen gestellt. Eine Situation der Überforderung habe die Hebamme nicht wahrgenommen, sagte sie auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Uwe Gau. Der 24 Jahre alte Vater habe sich immer eher im Hintergrund gehalten. „Die Betreuung lag mehr auf ihren Schultern, er war nicht der große Helfer“, sagte die Zeugin.

Die Erstausstattung für das Kind sei zwar nicht sehr umfangreich, aber „völlig ausreichend“ gewesen. „Die Wohnung habe ich immer als ordentlich und sauber wahrgenommen.“

Verletzungen seien der Frau bei ihren Besuchen nie aufgefallen. Das Kind habe auch nicht geweint oder gequengelt. Erst am 15. Oktober 2018, dem Tag nach der mutmaßlichen Tatnacht, habe die Mutter bei ihr angerufen und gesagt, dass der Säugling unruhig sei und nicht trinke. „Ich habe sie dann wieder zum Arzt geschickt“, sagte die Hebamme. Wenig später habe die 26-Jährige erneut bei ihr angerufen und ihr berichtet, dass ihr die Misshandlung ihres Sohns vorgeworfen werde. Daraufhin habe die 63-Jährige die Mutter gefragt, ob ihr Lebensgefährte einmal allein mit dem Kind gewesen sei, hält Verteidiger Alexander Kiefer der Zeugin aus der polizeilichen Vernehmung vor. Dort hatte die Hebamme ein „Bauchgefühl“ bezüglich des Angeklagten geäußert. Dieser sei ihr von vornherein unsympathisch gewesen, er habe selbst eine schwere Jugend und auch mal etwas mit Drogen zu tun gehabt. „Wenn ich eine Einschätzung abgeben müsste, würde ich sagen, er hat dem Kind die Verletzungen angetan“, zitiert Kiefer die Hebamme aus der Vernehmung bei der Polizei. „War das ihr Bauchgefühl?“, fragt er die Frau im Zeugenstand. „Ja“, antwortet diese.

Wie berichtet, wird dem ehemaligen Paar vorgeworfen, ihren Sohn schwer misshandelt zu haben. Das Kind erlitt schwere Verletzungen im Rektal- und Genitalbereich. Zudem hatten Ärzte zahlreiche Prellungen, Einblutungen, Brüche an Schädel und Rippen sowie verheilte Brüche an den Schienbeinen festgestellt. All das sei der Hebamme jedoch nicht aufgefallen.

Der Prozess wird am Vormittag mit der Vernehmung weiterer Zeugen, darunter Familienmitglieder und Freunde der Angeklagten, fortgesetzt. (jei)