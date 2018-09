Im Talhof kräftig angepackt

Sonst jonglieren sie mit Zahlen, vermitteln Aktien und vergeben Kredite. Doch an einem Tag im Jahr tauschen sie ihren Nadelstreifenanzug gegen die Arbeitskluft, greifen zu Spaten, Spitzhacke, Hammer und schieben mit Erde vollgepackte Schubkarren zur Abfallhalde.

So präsentierten sich am Freiwilligentag unter den neugierigen Blicken der Bewohner des Talhofs die Bankfachwirte der Volksbank Neckar-Bergstraße, um drei Stunden lang Arbeiten im Talhof auszuführen.

Seit wann die Mitarbeiter der Volksbank sich für Arbeiten im Talhof zur Verfügung stellen, das wusste der Vorstandsvorsitzende Michael Hoffmann nicht so genau. „Es müssen so um die 16 Jahre sein“, überlegte er bei einer kleinen Verschnaufpause. An diesem Samstagmorgen sind mit ihm 23 Mitarbeiter zum Talhof gekommen und haben sich vom Talhof-Leiter Günther Förster in die zu tätigenden Arbeit einweisen lassen.

Hatten sie in den vergangenen Jahren einen Teegarten angelegt, Wände gestrichen und ein komplettes Wohnhaus entkernt sowie eine Terrasse angelegt, so sollten sie Vorarbeiten für die Anlage einer weiteren Terrasse unterhalb des Verwaltungsgebäudes verrichten.

Dazu gehörte, den Hang um 80 Zentimeter abzutragen, mehrere Kilo schwere Steinquader aus dem Hang zu entfernen und ihn so zu begradigen, dass dort eine Mauer errichtet werden kann, an der dann Klinkersteine angebracht werden.

Beim kräftigen Zuschlagen mit der Hacke wurde ein Abflussrohr erwischt. Ratlosigkeit breitete sich aus. War es etwa ein wichtiges Versorgungsrohr? Doch dann die Entwarnung, es war nur das Rohr, das den Regen vom Dach in den benachbarten Bach leitet. „Halb so schlimm“, wertete Förster.

Eine weitere Gruppe hatte die Aufgabe, einen neuen Holzzaun für die Esel und die dort bald einziehenden Ziegen zu bauen. Es wurde gehämmert, gemessen, die Holzlatten in die korrekte Länge zersägt und mit kräftigen Schlägen an die Umrandung genagelt.

„Die Arbeiten hier vor Ort machen allen immer großen Spaß“, attestierte Michael Hoffmann und er bestätigte, dass alle gerne und vor allem aus freien Stücken gekommen sind. Nach getaner Arbeit ging es zum gemeinsamen Mittagessen, das die Volksbank Kurpfalz sponserte und das mit den Heimbewohnern gemeinsam eingenommen wurde, um auch den sozialen Kontakt zu pflegen. greg

