Immer mehr Genesene

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen stagniert weiterhin. Das zeigt die Statistik des Landratsamtes. Insgesamt sind 964 Fälle bekannt. Dies hat sich seit Montag nicht geändert. Währenddessen genesen immer mehr Menschen (906). Deshalb sind aktuell nur noch wenige Personen infiziert – die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 20. 38 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. In Quarantäne sind noch 172 Menschen. Dazu zählen auch Leute, die keine Symptome zeigen, aber mit bestätigten Infektionsfällen Kontakt hatten.

Marke weit unterschritten

Als Marke für eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen ist vorgegeben, dass die Zahl der Neuinfek-tionen innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 50 je 100 000 Einwohner steigt. Für den Rhein-Neckar-Kreis wären das rund 275. In den vergangenen Tagen lag diese Zahl zwischen sechs und acht, also weit unter dieser Marke. Zwei Mal in der Woche veröffentlicht das Landratsamt Infektionszahlen aus den einzelnen Kommunen. Für das Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe gilt: Die Zahl der aktiven Fälle hat sich in Edingen-Neckarhausen (zwei), Heddesheim (null), Hirschberg (null), Ilvesheim (null), Ladenburg (drei), Schriesheim (null) im Vergleich zu Montag nicht verändert. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020