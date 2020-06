Immer mehr Genesene

Positive Entwicklung bei Corona im Rhein-Neckar-Kreis: Die Zahl der Genesenen ist gegenüber dem Vortag leicht angestiegen, während die der aktuell Infizierten entsprechend abnahm. Die Zahl der Verstorbenen ist nicht gewachsen – ebenso wenig wie die Fallzahlen insgesamt. Dies ergibt sich aus den Daten, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises täglich veröffentlicht.

Die Fallzahlen liegen im Vergleich zum Vortag konstant bei 970. Vor einer Woche waren es 964. Die Zahl der noch Infizierten nahm gegenüber dem Vortag um zwei auf 16 ab. Vor einer Woche betrug sie 21.

Dementsprechend gestiegen ist die Zahl der Genesenen. Gegenüber dem Vortag nahm sie um zwei auf 914 zu. Am 7. April hatte die Zahl der Genesenen (379) erstmals die der Infizierten (345) übertroffen. Seither veränderte sich dieses Verhältnis immer deutlicher zum Positiven.

Auch bei den Todesfällen ergibt sich gegenüber dem Vortag keine Veränderung. Ihre Zahl liegt wie am Montag bei 40. An jenem Tag war sie um einen Fall gestiegen. Zuvor lag ihre Zahl vier Tage bei 39 und davor wiederum 14 Tage lang bei 38. Die ersten beiden Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis waren am 25. März zu verzeichnen gewesen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020