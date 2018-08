In den Schulferien haben die Handwerker das Sagen

Anzeige

Dass sich seit bald zwei Wochen im Erschließungs- beziehungsweise Neubaugebiet Nordstadt/Kurzgewann tatsächlich „nichts mehr“ tut und alle Baufahrzeuge still stehen, wie auch ein um den Fortschritt des geplanten Quartiers besorgter Leser beobachtet hatte, liegt allein an den Betriebsferien der ausführenden Baufirma Hauck. Diese enden nach Auskunft der Verwaltung in der Woche ab Montag, 13. August. Doch was geschieht tiefbautechnisch derzeit in der Heidelberger Straße vor der Werkrealschule Unterer Neckar? Dort kam es in den vergangenen Tagen zu Verkehrsbehinderungen wegen einer Baustelle mitten auf der Kreuzung Realschulstraße. Antwort: „Die Firma Omexon führt im Auftrag des Energieversorgers MVV Leitungsarbeiten für die Gasversorgung durch.“

Auch der seit Tagen in Betrieb befindliche Lastenaufzug im Hof der Dalberg-Grundschule lässt sich natürlich erklären: Hier finden außerhalb des Schulbetriebs Arbeiten zur Abdichtung des Flachdachs statt. Außerdem nutzt die Stadtverwaltung die unterrichtsfreie Zeit, um in dieser Schule ebenso wie auch in der Werkrealschule Unterer Neckar Bodenbelags- und Trockenbauarbeiten durchführen zu lassen. Auch die städtischen Hausmeister haben da bis Schuljahresbeginn am Montag, 10. September, noch „alle Hände voll tun“, wie es Karl-Heinz Schäfer zusammenfasst.

