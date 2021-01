In der Region kann es glatt und windig werden

Rhein-Neckar.Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am heutigen Dienstag im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg in Lagen über 400 Metern zu einem leichten Schneefall und Glätte kommen.

Windig und glatt soll es heute auch in Rheinland-Pfalz werden. Betroffen sei vor allem die Eifel oberhalb von 400 bis 600 Metern. Im Bergland müsse mit vereinzelten Sturmböen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen demnach am Dienstag bei 3 bis 6 Grad, am Mittelrhein bis 8 Grad, im Bergland um 2 Grad.

Auch in Hessen kann es dem DWD zufolge am Dienstagmorgen glatt werden. Tagsüber müssen sich die Menschen auf Regen einstellen bei Höchsttemperaturen von drei bis sechs Grad.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021