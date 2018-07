In einer Nacht zwei Einbrüche

Anzeige

In eine Gaststätte in der Heidelberger Straße wie auch in eine Eisdiele in der Talstraße sind in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial einbebrochen. Zugang verschafften sich die Einbrecher nach Angaben der ÖPolizei von gestern in beiden Fällen über aufgehebelte Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Bisherigen Angaben der Geschädigten zufolge erbeuteten die Täter Bargeld, verschiedene Alkoholika, zwei Musikboxen sowie einen Beamer im Gesamtwert von über 1500 Euro. Die Schadenshöhe an den aufgebrochenen Fenstern schlägt mit weiteren, mehreren hundert Euro zu Buche.

Vermutlich die selben Täter

Die Ermittlungen haben die Beamten des Polizeipostens Schriesheim zwischenzeitlich aufgenommen und schließen auch nicht aus, dass für die Einbrüche dieselben Täter in Frage kommen. Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 23.30 Uhr bis Mittwochvormittag in Betracht.