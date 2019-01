In Tankstelle eingebrochen

Drei bislang unbekannte Täter sind gestern gegen 3.34 Uhr in eine Tankstelle in der Hohensachsener Straße in Großsachsen eingebrochen. Die Männer schlugen nach Angaben der Polizei ein Loch in die Eingangstür der Tankstelle und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus diesem entwendeten sie zahlreiche Zigarettenschachteln und flüchteten anschließend zu Fuß.

Bei ihrer Flucht wurden sie von einem Zeugen beobachtet, welcher einen der Täter wie folgt beschreiben konnte: schlanke Statur und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einer weiß-grauen Mütze.

Zeugen gesucht

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es bereits am 4. Januar zu einem versuchten Aufbruch der Eingangstür der Tankstelle. Das zuständige Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06201/1 00 30 zu melden. red/pol

