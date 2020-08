Infektionen aus Urlaub mitgebracht

Elf neue Infektionen mit dem Corona-Virus hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag in seinem Faktenblatt gemeldet. „Es handelt sich bei allen elf Fällen um Reiserückkehrer“, informiert Silke Hartmann, Leiterin der Pressestelle, auf Nachfrage dieser Redaktion. Unter den 28 Neu-Infektionen, die die Behörde am Montag für die Zeit seit vergangenem Freitag meldete, seien ebenfalls 22 Heimkehrer aus dem Urlaub gewesen.

Insgesamt hat es seit Beginn des Urlaubsmonats August kreisweit 91 Infektionen gegeben. Das sind nach zweieinhalb Wochen mehr als im gesamten Monat Mai, in dem 81 Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Exakt 100 waren es im Juli, 18 im Juni. Trotz der derzeit steigenden Tendenz ist der Wert von mehr als 50 Neu-Infektionen je 100 000 Einwohnern, ab dem die Regelungen wieder verschärft würden, im Kreis längst nicht erreicht: Aktuell liegt der Wert bei etwas über zehn.

Insgesamt haben sich im Rhein-Neckar-Kreis seit Beginn der Pandemie 1171 Bürgerinnen und Bürger nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 40 Betroffene sind mit oder an Covid-19 gestorben, 1085 gelten seit Dienstag als genesen. Die Zahl der noch Infizierten liegt somit aktuell bei 46. agö

