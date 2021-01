Integrierte Leitstellen in Mannheim und Heidelberg/Rhein-Neckar am Montagabend nicht erreichbar

Rhein-Neckar.Die Integrierten Leitstellen in Mannheim und in Heidelberg sowie im Rhein-Neckar sind seit Montagabend telefonisch nicht erreichbar. Das vermeldete der Landkreis Rhein-Neckar gegen 21 Uhr über die Warn-App Katwarn sowie die Feuerwehr Mannheim gegen 22.30 Uhr per Pressemitteilung. Grund dafür ist eine großflächige Störung im Telefonnetz. Feuerwehr und Rettungsdienst seien über die Amtsleitung mit der Telefonnummer 19222 nicht zu erreichen. In dringenden Fällen soll die 112 angerufen werden, die nicht von der Störung betroffen ist.

Auch über die Warn-App Nina wurde eine entsprechende Meldung vom Innenministerium Baden-Württemberg durch die Auslösestelle der Berufsfeuerwehr Reutlingen herausgegeben. Weiter Informationen lagen am späten Abend nicht vor.

