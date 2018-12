Internationales Flair im St. Remigiushaus

Integration ist in der Gemeinde Heddesheim kein Fremdwort, sie wird gelebt. Das konnten auch die Besucher der Adventsfeier der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) im St. Remigiushaus erleben. Kinder und Jugendliche, Mütter mit Kleinkindern, darunter viele Frauen aus Syrien oder Tunesien, aber auch viele Seniorinnen waren gekommen, um bei Plätzchen, Tee, Glühwein und Punsch einen geselligen Nachmittag zu verbringen. Wie eine große Familie im Advent.

In allen Räumen wurden Aktionen, wie etwa Plätzchen backen oder basteln angeboten. Im großen Gemeinschaftsraum, der als Teeraum umgestaltet war, herrschte ein buntes und geselliges Treiben. An den kleinen Tischen hatten es sich die Jugendlichen gemütlich gemacht. Mitten im Raum war ein Stand mit den süßesten Verführungen aufgebaut, an dem keiner vorbei konnte, ohne erst einmal in die Teller zu greifen – zur Freude der internationalen Bäckerinnen.

„Liebe deutschen Käsekuchen“

Eine von ihnen ist Soumaya Bouricha. Sie kommt aus Tunesien und lebt seit fünf Jahren in Heddesheim. In gutem Deutsch erzählte sie, dass sie mit ihren beiden Kindern sehr gerne in Heddesheim lebe und von allen Menschen herzlich aufgenommen wurde. Sie schätze den Kontakt zu den anderen Frauen und habe schon viele Freundschaften geschlossen. Weihnachten mit seinem Lichterglanz gefalle ihr besonders. „Ich liebe den deutschen Käsekuchen“, verriet sie noch.

Ihrer Freundin aus Syrien gefallen besonders die deutschen Feste, da seien alle so ausgelassen und fröhlich, bestätigte sie. „Alle sind hier so freundlich.“

Die harmonische Gemeinschaft unter den Frauen unterschiedlicher Nationen ist nicht zuletzt Maja Steinheiser zu verdanken. Die Heddesheimerin hatte 2010 den multikulturellen Frauentreff ins Lieben gerufen und nun gemeinsam mit den Frauen des kfd diesen adventlichen Nachmittag mitorganisiert.

Backen und Basteln

In einem weiteren Raum, der an diesem Nachmittag als Backstube herhalten musste, drehten Mädchen aus einem zur Teigmaschine umgebauten Fleischwolf Spritzgebäck. Die Jungs verzierten Lebkuchenmännchen, derweil im unteren Bereich des Hauses Mädchen aus bunten Papier Laternen bastelten. In einem weiteren Raum konnten Besucher staunend betrachten, was man aus alten Zeitungen noch so alles machen kann – beispielsweise einmalige Anhänger.

Wer sich vom Trubel etwas zurückziehen wollte, konnte sich im Filmraum gemütlich den Streifen „Der Unbekannte“ ansehen oder sich eine Geschichte vorlesen lassen – nicht nur Kinder hatten hier ihr Vergnügen. Mit dem Singen von weihnachtlichen Liedern und einer „Besinnung im Advent“, die von Dorothea Schnitzler angeleitet wurde, ging dieser ebenso schwungvolle wie beschauliche Vorabend zum zweiten Advent zu Ende.

