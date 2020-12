Inzidenz bleibt hoch

Das Landratsamt hat am Montag ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vermeldet: Ein Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren ist gestorben (aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nennt die Behörde keine näheren Einzelheiten zu den Todesfällen). Die Lage im Rhein-Neckar-Kreis bleibt gleichwohl kritisch, eine Entspannung ist noch lange nicht in Sicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist von 251,8 am Vortag auf 253,6 gestiegen – eine erneute Verschlechterung. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist extrem wichtig für die Beurteilung der Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an.

Insgesamt sind Stand Montag nun 9830 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis mit Corona infiziert, davon sind 1495 sogenannte „aktive Fälle“, das heißt, sie sind positiv getestet und müssen sich momentan in Quarantäne aufhalten. Damit bleibt dieser Wert weiterhin konstant hoch – am Montag vergangener Woche hatte die Zahl noch bei 1292 gelegen.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern stehen die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 253 (26)

Heddesheim: 292 (45)

Hirschberg: 191 (41)

Ilvesheim: 173 (26)

Ladenburg: 221 (22)

Schriesheim: 218 (28)

Weinheim: 883 (101)

