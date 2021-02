Inzidenz sinkt auf 52,3

Schafft es der Rhein-Neckar-Kreis in den nächsten Tagen unter die Inzidenz von 50? Immerhin kommt der Wert in Reichweite: Am Montag sank er von 58,7 auf 52,3. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vorausgegangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle um die Weihnachtszeit lag die Inzidenz bei mehr als 250.

Mehr als 200 Neuinfektionen täglich waren im Dezember indes auch keine Seltenheit – hingegen waren es diesen Montag „nur“ noch 20, wie aus den Zahlen des Landratsamts hervorgeht. Bei insgesamt 15 065 Menschen kreisweit wurde das Virus seit vergangenen März nachgewiesen, 14 103 von ihnen gelten als genesen, 355 sind mit oder an der Infektion gestorben. Somit befanden sich zu Wochenbeginn noch 607 Personen im Landkreis nach einem positiven Corona-Test in Isolation.

Im Folgenden Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn die Zahl aller bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 381 (4)

Heddesheim: 359 (10)

Hirschberg: 257 (0)

Ilvesheim: 257 (3)

Ladenburg: 302 (7)

Schriesheim: 276 (4)

Weinheim: 1172 (28)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.02.2021